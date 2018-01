Surface Phone | trapelati i brevetti sulla fotocamera

: Lidea di Microsoft telefono tablet e pc insieme. Il Surface Phone #L'idea #di #Microsoft: #telefono, #tablet ... - zazoomblog : Lidea di Microsoft telefono tablet e pc insieme. Il Surface Phone #L'idea #di #Microsoft: #telefono, #tablet ... - LyLguitar : RT @rep_tecno: L'idea di Microsoft: telefono, tablet e pc insieme. Il Surface Phone - G_bonincontro : RT @rep_tecno: L'idea di Microsoft: telefono, tablet e pc insieme. Il Surface Phone - pasqualiandre : L'idea di #Microsoft: telefono, tablet e pc insieme. Il #Surface Phone - repubblica : RT @rep_tecno: L'idea di Microsoft: telefono, tablet e pc insieme. Il Surface Phone -

Leggi la notizia su surface-phone

(Di venerdì 5 gennaio 2018) Fino ad ora, neidel, non abbiamo mai visto una chiara descrizione del comparto fotografico che adesso però vi viene mostrato con 3. Microsoft infatti ha depositato nel 2016 alcuniresi pubblici solo ora da USPTO che testimoniano come il Colosso di Redmond avesse lavorato molto sull’implementazione dellasul dispositivo mobile definitivo. Mentre con uno smartquesta operazione sarebbe stata un gioco da ragazzi, sulla situazione cambia poichè si tratta di un device pieghevole sottilissimo, si dice addirittura meno di 6 millimetri. Avere unatroppo piccola, in modo tale da essere posizionata facilmente nello chassis, comprometterebbe la qualità delle immagini, cosa che Microsoft non si potrà assolutamente permettere con un dispositivo così costoso.I nuoviillustrano proprio 3 possibili ...