Usa | “ciclone bomba” sulla costa est | gelo polare e aeroporti in tilt Jfk | sospesi tutti

: Usa, 'ciclone bomba' si abbatte sulla East Coast : - sherlock5stelle : Usa, 'ciclone bomba' si abbatte sulla East Coast : - Sicinform : Usa, 'ciclone bomba' si abbatte sulla East Coast - PCovili : RT @Adnkronos: Usa, 'ciclone bomba' si abbatte sulla East Coast - fabioferrero71 : RT @Adnkronos: Usa, 'ciclone bomba' si abbatte sulla East Coast - Piovegovernolad : ALLARME NEGLI USA: UN CICLONE-BOMBA SI STA FORMANDO AL LARGO DELLA FLORIDA - -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2018) Migliaia di voli cancellati, disagi nella circolazione dei treni e decine di migliaia di persone senza corrente elettrica. Sono gli effetti del “ciclone bomba“, la tempesta che si sta abbattendo in queste oreorientale degli Stati Uniti, già da quasi una settimana nella morsa del freddo (che ha causato 17 morti in tutto il paese). In tredici Stati, dalla South Carolina al Maine, è stata emessa l’allerta per la bufera, e i governatori di Georgia, North Carolina e Virginia hanno dichiarato lo stato di emergenza. Mentre il governatore di New York, Andrew Cuomo, ha proclamato l’emergenza nella zona meridionale dello Stato, inclusa la contea di Westchester, New York City e Long Island. Gli americani interessati sono oltre 58 milioni e più di 13 milioni sono sotto l’allarme per la tempesta. Inglinel nord-est, con già oltre 3.600 voli cancellati, ...