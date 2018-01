REI | boom di richieste | chi ha diritto al sussidio economico e come richiederlo?

: #ReI ...boom di richieste! La Campania detiene il triste primato, mentre da Bolzano solo 8 domande! - glucamastrovito : #ReI ...boom di richieste! La Campania detiene il triste primato, mentre da Bolzano solo 8 domande! - CastigliMirella : Istruzioni per l'uso del #Reddito di #inclusione (#Rei). - nomoney_noparty : Rei 2018 al via: dal Mezzogiorno boom di richieste In poco più di un mese si è già riuscito a delineare il quadro… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di mercoledì 3 gennaio 2018) E'diper il REI, ilposto in essere dal Governo Gentiloni. Secondo i primi dati infatti dall'1 dicembre 2017 al 2 gennaio 2018 sono state quasi 76.000 leall'INPS per godere di tale. Il Governo ha stanziato per questo strumento di aiuto per le famiglie in difficoltà 1,18 miliardi di euro nel 2017 e 1,8 miliardi nel 2018. Gli abitanti che ne hanno fatto più richiesta sono quelli della Campania con 16.686e a seguire troviamo la Sicilia e la Calabria (rispettivamente 16.366 e 10.606). Valori del tutto diversi per la Puglia e per la provincia autonoma di Trento da cui non sono arrivate. Cos'è il REI? Il REI è uno strumento diideato dal Governo per dare una mano alle famiglie che si trovano in maggiore difficoltà in tutta l'Italia. Il sostegno consiste in una somma corrisposta ...