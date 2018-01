Patologie ereditarie | Screening neonatale a tutti i nuovi nati in Abruzzo

: RT @BioUpperItalia: Sergio Barbieri, chirurgo, ha fondato Dna Pro, #startup basata sulla vendita online di kit diagnostici a basso costo ch… - BeacicePoletti : RT @BioUpperItalia: Sergio Barbieri, chirurgo, ha fondato Dna Pro, #startup basata sulla vendita online di kit diagnostici a basso costo ch… - IsaBorrelli : RT @BioUpperItalia: Sergio Barbieri, chirurgo, ha fondato Dna Pro, #startup basata sulla vendita online di kit diagnostici a basso costo ch… - GiovannaDiTroia : RT @BioUpperItalia: Sergio Barbieri, chirurgo, ha fondato Dna Pro, #startup basata sulla vendita online di kit diagnostici a basso costo ch… - giuliog : RT @BioUpperItalia: Sergio Barbieri, chirurgo, ha fondato Dna Pro, #startup basata sulla vendita online di kit diagnostici a basso costo ch… - Fra_Bartolino : RT @BioUpperItalia: Sergio Barbieri, chirurgo, ha fondato Dna Pro, #startup basata sulla vendita online di kit diagnostici a basso costo ch… -

Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 gennaio 2018) L'Aquila -in- sia quelli venuti alla luce nelle strutture ospedaliere sia in casa - saranno sottoposti obbligatoriamente a unoesteso, per poter diagnosticare precocemente, con l’individuazione subito dopo la nascita, eventualimetabolichee definirne il percorso terapeutico-assistenziale. Lo ha stabilito la Regione, recependo il documento tecnico elaborato da un gruppo di lavoro (coordinato dall'Agenzia sanitaria regionale) a cui hanno partecipato rappresentanti delle 4 aziende sanitarie locali abruzzesi. L'esame, che consiste in un semplice prelievo di sangue del neonato, sarà eseguito tra le prime 48-72 ore di vita del bambino. Il campione verrà poi inviato al Centro regionale di, istituito presso la Endocrinologia dell'Università di Chieti-Pescara, che già effettua ...