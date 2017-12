Il ritorno della ' Joya' chiude il 2017 | la rassegna stampa

The Matrix - il punto di non-ritorno della fantascienza moderna : La noia di un una routine ordinaria di ufficio, la vita nascosta da Hacker, la sorpresa di un mondo impossibile, il reclutamento e la fase di addestramento nella nuova dimensione parallela e la ...

Serena Williams/ Streaming video e diretta tv : il ritorno della regina (Mubadala Tennis Abu Dhabi) : Mubadala World Tennis Championship info Streaming e diretta tv: terza giornata, il clou sarà il match fra Serena Williams e Jelena Ostapenko (oggi 30 dicembre)(Pubblicato il Sat, 30 Dec 2017 03:13:00 GMT)

Sci alpino - il grande ritorno della Stelvio di Bormio. 3 anni dopo - torna una delle piste più tecniche e difficili del mondo : “La pista Stelvio è il teatro alla Scala degli sport invernali“. Parola di Gian-Franco Kasper, presidente della Federazione Internazione di Sci. E infatti la pista Stelvio di Bormio farà il suo ritorno nella Coppa del mondo di sci alpino dopo 3 anni di assenza. È considerata unanimemente la pista più spettacolare e tecnica del mondo ed un motivo c’è. 3.186 metri di percorso con un dislivello di 987 metri ed una pendenza massima ...

HEATHER PARISI/ Il ritorno alla musica della ballerina americana (Techetechetè) : HEATHER PARISI sarà una delle protagoniste della puntata di Techetechetè in onda questa sera su Rai 1. Per la vigilia di Natale sentiremo canzoni in clima natalizio(Pubblicato il Sun, 24 Dec 2017 05:51:00 GMT)

Serie B - anticipi e posticipi della 1^ e 2^ giornata di ritorno : Serie B, anticipi e posticipi della 1^ e 2^ giornata di ritorno – Nella serata di ieri si è giocata la 20^ giornata di Serie B. Come sempre non sono mancate le sorprese. Grande bagarre sia in vetta che in zona retrocessione. Nella giornata di oggi la Lega di Serie B ha reso noto, attraverso un comunicato, gli anticipi e i posticipi della 1^ e della 2^ giornata del campionato cadetto. 1^ giornata: – Spezia-Palermo, sabato 20 gennaio, ore ...

Tuffi : l’Italia ha un futuro nel post Tania Cagnotto - ma aspetta comunque il ritorno della sua stella : Torna o non torna? Questa è la domanda che tutti gli appassionati di Tuffi si stanno facendo nelle ultime settimane. Ovviamente la protagonista di questo quesito è Tania Cagnotto, che non ha escluso un possibile ritorno alle competizioni. Una decisione che la bi-medagliata olimpica a Rio 2016 prenderà solamente tra il maggio ed il luglio 2018. Sicuramente una spinta verso il ritorno sul trampolino la darà la sua amica di sempre e compagna di ...

Panariello sotto l'albero - il grande ritorno : gli ospiti della prima puntata : Panariello sotto l'albero, come vederlo in streaming Un grande regalo per i telespettatori della Rai, che due anni fa premiarono lo show con ottimi dati di ascolto. Appuntamento stasera in tv su Rai ...

Solstizio d’inverno : i 7 riti magici per celebrare il ritorno della luce : Oggi è un giorno speciale. Se vediamo il «bicchiere mezzo vuoto» oggi 20 dicembre 2017 il sole è tramontato alle 16,42 (a Milano), per un totale di sole 8 ore e 42 di luce. Se guardiamo quello «mezzo pieno» da domani puntiamo diretti veri il Solstizio d’estate, e le giornate inizieranno ad allungarsi. Nella tradizione si guardava il bicchiere mezzo pieno, perché da sempre, per il Solstizio d’Inverno si festeggia il «ritorno della ...

Raiuno - tra Sanremo e fiction occhio al ritorno della Corrida : In attesa del Festival di Sanremo e continuando con Che tempo che Fa e le fiction di successo, Raiuno aspetta Sanremo. Intanto però per ingannare l'attesa il 2018 scatta con la prima serie dell'anno ...

Biglietti Roma-Shakhtar (13 marzo) : come acquistare i tickets per gli ottavi di finale di ritorno della Champions League 2017-2018 : Sono stati effettuati da pochi giorni i sorteggi per i turni ad eliminazione diretta per quanto riguarda la Champions League 2017-2018. Avversario sulla carta favorevole per la Roma, unica squadra italiana a vincere il proprio raggruppamento: i giallorossi hanno pescato gli ucraini dello Shakhtar Donetsk. Il match d’andata, in terra ucraina, è previsto il 21 febbraio. La squadra guidata da Eusebio Di Francesco dovrà giocare al meglio e ...

Volley : A2 Maschile - sabato due anticipi della 5a di ritorno : ROMA- Prosegue senza sosta il campionato di Serie A2 Unipolsai. Dopo il quarto turno di ritorno, che si è consumato mercoledì sera, si gioca nel week end la 5a giornata che inizia domani sera con due ...

Ares Panther - il ritorno della Pantera su base Lamborghini : La prima vettura della Ares Design, startup italiana dell'ex manager di Lotus e Ferrari, Dany Bahar, è un omaggio alla De Tomaso Pantera. Le forme della vettura, la cui produzione verrà condotta a ...

Sold out e ritorno in sala per "Il senso della bellezza : Il film è il racconto di un esperimento senza precedenti che vede 11.000 scienziati di tutto il mondo collaborare intorno alla più grande macchina mai costruita dagli esseri umani per scoprire i ...