WWE Raw 25-12-17 Risultati e Report

WWE Raw 18/12/17 : Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di MONDAY NIGHT RAW ! Oggi ci troviamo a Providence, Rhode Island e finalmente sapremo come andrà a finire la controversia tra Kane e Braun Strowman dopo il pareggio di settimana scorsa, ma soprattutto, chi sfiderà “The Beast” Brock Lesnar per il WWE Universal Champonship alla Royal Rumble? Inoltre, come si evolverà la faida tra lo SHIELD e Samoa Joe & The Bar? La serata di Raw si apre ...

WWE Raw 11-12-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Oggi ci troviamo nella Quicken Loans Arena di Cleveland, Ohio, e quest’oggi avremo ben 4 match da 5 stelle: Roman Reigns difenderà la cintura intercontinentale dall’assalto di Cesaro, Seth Rollins affronterà Sheamus, Dean Ambrose se la vedrà con Samoa Joe, e infine il duello tra mostri: Kane Vs Braun Strowman. Inoltre: come proseguirà la strana faida o possibile ...

WWE Raw 4-12-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo nello Staples Center di Los Angeles, California. Come già annunciato durante la scorsa settimana, lo Shield, ovvero Dean Ambrose e Seth Rollins, sfrutteranno la loro clausola di rivincita e stasera affronteranno i Tag Team Champions The Bar, in un match titolato. In più avremo il ritorno alla lotta di Paige, che affronterà Sasha Banks, e scopriremo ...

WWE Raw 27-11-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Oggi ci troviamo in Tenesse, nella Thompson-Boling Arena di Knoxville. Durante l’ultima edizione dello show rosso, abbiamo visto Roman Reigns diventare nuovo campione intercontinentale e già stasera difenderà la sua cintura in una Open Challenge; chi sarà il suo avversario? Inoltre scopriremo se ci saranno ulteriori sviluppi sulla rivalità tra il GM Kurt Angle e suo ...

WWE Raw 20-11-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti alla nuova puntata di WWE Monday Night Raw, che segue di 24 ore la disputa di Survivor Series! Oggi ci ritroviamo nuovamente nel Toyota Center di Houston, Texas. La scorsa notte lo show rosso ha sconfitto Smackdown, ma la vittoria del team rosso, ha lasciato parecchie scorie e stasera potremmo vederne delle belle. Cosa succederà tra Triple H e il GM Kurt Angle? Ci sarà l’intervento di Braun Strowman o Jason Jordan? ...

Risultati WWE Survivor Series 2017 : Lesnar vince - Raw batte Smackdown Video : Emozioni, spettacolo, Risultati se vogliamo anche un po' a sorpresa: non è mancato davvero niente a questa edizione di Survivor Series, evento targato #WWE che si è tenuto a Houston nella notte italiana di domenica 19 novembre. A salire sul ring questa volta sia i lottatori di Raw che quelli di Smackdown, gli uni contro gli altri, pronti a dar vita a dei match davvero intensi sul piano tecnico ed emozionale. Ma quali sono i Risultati? Chi ha ...

WWE Raw 13-11-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti ad una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo ad Atlanta, Georgia, nella Philips Arena, ed è l’ultima fermata prima del grande evento di domenica sera: Survivor Series. Stasera assisteremo al ritorno di Roman Reigns, con il ricongiungimento dello Shield; poi tornerà sul ring il campione universale Brock Lesnar, insieme a Paul Heyman, che replicheranno al cambio di avversario e titolo ...

WWE Raw 6-11-17 Risultati e Report : Benvenuti a tutti in una nuova puntata di WWE Monday Night Raw! Quest’oggi ci troviamo in Inghilterra, nella Manchester Arena e siamo, oltre nel bel mezzo del tour europeo che arriverà tra pochi giorni anche qui in Italia, a 2 settimane dalla disputa delle Survivor Series. Quest’oggi avremo il Miz TV, con ospite speciale il GM Kurt Angle; cosa risponderà il campione olimpico, nonché capo del team rosso? Inoltre, Braun Strowman ...