Calciomercato Milan | Mirabelli scatenato | pronto un doppio colpo per gennaio

Calciomercato Milan/ News - Belotti si allontana : pronto il rinnovo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative dei club: l'agente di Rodriguez sottolinea che firmerebbe ancora per i rossoneri(Pubblicato il Thu, 16 Nov 2017 10:47:00 GMT)

Calciomercato Milan/ News - Aubameyang si allontana : pronto il rinnovo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo del club meneghino: Gennaro Gattuso si dimette? Smentite le voci su questa possibilità circolate nella giornata di ieri.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 10:16:00 GMT)

Calciomercato Milan - Montella chiede due colpi per il 4-3-3 : ecco gli obiettivi : Calciomercato Milan, Montella chiede due colpi per il 4-3-3: ecco gli obiettivi – Il Milan sta attraversando un momento veramente delicato, i rossoneri sono reduci dalla sconfitta nel derby contro l’Inter, la posizione del tecnico Vincenzo Montella è sempre più delicata con le prossime due partite che non possono essere assolutamente fallite. Subito dopo il match il tecnico è stato chiaro sul fronte modulo, la rosa non può contare ...

Calciomercato Milan/ News - Montella tira un sospiro di sollievo (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: Montella tira un sospiro di sollievo con una vittoria.(Pubblicato il Thu, 26 Oct 2017 04:18:00 GMT)

Calciomercato - assalto al Milan : Parma e Bari tentano il colpaccio : Calciomercato, assalto al Milan: Parma e Bari tentano il colpaccio – Il campionato di Serie B sta regalando grandi emozioni, in particolar modo due squadre che sono sicuramente in lotta per la promozione in Serie A sono Parma e Bari, reduci da due vittorie importanti in campionato. Le dirigenze credono al salto di categoria senza passare dai playoff ed una mano importante potrebbe arrivare dal mercato. Obiettivo in comune per le due ...

Calciomercato Milan - pronta una rivoluzione : tre super acquisti a gennaio Video : Nessuno si sarebbe immaginato un avvio di campionato così deludente per il #Milan; Fassone e Mirabelli hanno speso più di duecento milioni di euro nella scorsa sessione di mercato estivo, ma la squadra sta giocando veramente molto male. La societa' puntava ai primi posti in campionato, ma è capitato un vero e proprio disastro: i rossoneri non sono mai riusciti a trovare continuita' nei risultati e Montella è stato esonerato. Al suo posto è ...

Calciomercato MILAN/ News - Mastour : a giugno scade il contratto - futuro incerto (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: piace il centrocampista Yusuf Yazici del Trabzonspor.(Pubblicato il Thu, 02 Nov 2017 10:38:00 GMT)

Calciomercato Milan - Mirabelli : 'Proveremo a realizzare il sogno di Belotti' : Calciomercato Milan, Mirabelli: 'Proveremo a realizzare il sogno di Belotti' Ultime news mercato Milan: Mirabelli parla di Belotti e della situazione tra i rossoneri. Mario Massimo Perri M. M. Perri Segui Segui gia' Pubblicato il: 13 ottobre 2017 13 ottobre 2017 Pubblicato il 13/10/2017 ...

Calciomercato Milan/ News - futuro Bonucci : la società smentisce la cessione (Ultime notizie) : Calciomercato Milan, ultime notizie legate al mondo rossonero: Pep Guardiola pare pronto a piombare nuovamente su Leonardo Bonucci sfruttando le difficoltà del club meneghino.(Pubblicato il Thu, 21 Dec 2017 10:48:00 GMT)

Milan tra acquisti e cessioni : il punto per il Calciomercato di gennaio Video : Il #Milan è al lavoro per sistemare i conti della societa'. Marco Fassone è vicino al rifinanziamento del debito contratto con il fondo americano Elliott al momento dell'acqukisto del club da parte di Yonghong Li. E' stato siglato, infatti, un contratto in esclusiva per 8 settimane con la societa' di finanza Bgb Weston. Con l'accordo alle porte, i dirigenti rossoneri si potranno concentrare sul miglioramento dell'aspetto sportivo. Massimiliano ...

Calciomercato Milan / News - spunta il sogno Di Maria per gennaio (Ultime notizie) : CALCIOMERCATO MILAN, tutte le News, le ultime notizie, le indiscrezioni e gli aggiornamenti, sulle trattative del club rossonero: spunta il sogno Di Maria per gennaio.(Pubblicato il Sat, 28 Oct 2017 04:35:00 GMT)

Calciomercato Milan - super scambio con il Manchester City? Video : Dall'Inghilterra arrivano importanti indiscrezioni per quanto riguarda il #Calciomercato del #Milan; le ultime news si concentrano su Leonardo Bonucci, protagonista di una stagione davvero molto complicata con il club rossonero. L'ex giocatore della Juventus, che è stato comprato dalla dirigenza del Milan la scorsa estate per quarantadue milioni di euro, sta infatti facendo molta fatica ad ambientarsi a Milano, nonostante abbia ricevuto la ...

Calciomercato Milan : Donnarumma al Real per salvare i conti? : Calciomercato Milan: visto che le cose non stanno andando come sperava la nuova dirigenza, Gianluigi Donnarumma potrebbe essere sacrificato la prossima estate. A lanciare l’indiscrezione è il sito Dagospia, in questi giorni molto attivo sul versante calcistico, anche con indiscrezioni che riguardano vicende relative allo spogliatoio della Juventus. Secondo il magazine online curato da Roberto D’Agostino, durante il mercato estivo 2018 ...

Calciomercato Milan - bomba dalla Spagna : “ecco il sostituto di Donnarumma” : Calciomercato Milan, bomba dalla Spagna: “ecco il dopo Donnarumma” – Gli ultimi giorni sono stati caldissimi in casa Milan, in particolar modo il club ha dovuto fare i conti con il caso Donnarumma, il portiere potrebbe lasciare i rossoneri già a gennaio. Nel frattempo continuano le voci di mercato, nelle ultime ore clamorosa bomba dalla Spagna, Belén Sánchez García, giornalista de ‘La Sexta’ su Twitter ha scritto: ...