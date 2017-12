A Napoli è stato fermato un ragazzo di 15 anni | accusato di avere accoltellato un

Napoli - rubato l'albero in galleria Umberto I : tagliato con una motosega - era stato messo solo ieri : rubato l'albero di Natale nella galleria Umberto I di Napoli. Non sono durati neanche ventiquattro ore i 'sogni' dei napoletani che solo ieri erano stati scritti e posti tra i rami del Pino, regalato ...

Napoli - picchia la moglie e la riduce in schiavitù : arrestato : Era soggiogata dal marito, che per anni l'ha sottoposta a vessazioni e violenze, anniendandola psicologicamente e riducendola letteralmente in schiavitù. E' successo a Napoli, nel quartiere Piscinola. ...

Napoli - il 17enne massacrato dal branco è stato ascoltato dai magistrati : Gli inquirenti hanno ascoltato Arturo, il ragazzo di 17 anni aggredito lunedì pomeriggio a via Foria da un branco di giovanissimi che l'hanno ridotto in fin di vita. Il giovane, operato...

Balotelli a 360° : “Amo il Milan - mi è stato impedito di salutare….” - poi attacca Ventura e svela un retroscena sul Napoli : Mario Balotelli è rinato al Nizza. ‘SuperMario’, dopo l’ottima passata stagione, si sta riconfermando con già 10 goal in 13 presenze. Intervistato in esclusiva da ‘Sky Sport’, l’attaccante ha toccato diversi argomenti a cominciare dal Milan: “Amo il Milan ma sono sincero: sta vivendo una situazione complicata. Non vorrei mai andare dal Milan e sentir la gente pensare che sono io la causa dei mali, non ...

AMATO CICIRETTI/ Ultime notizie - l'esterno del Benevento acquistato dal Napoli a parametro zero - ma... : AMATO CICIRETTI, l'esterno d'attacco del Benevento è stato acquistato dal Napoli a paramatro zero secondo quanto riportato da Sky Sport, ma per SportItalia sarà una pedina di scambio.(Pubblicato il Tue, 19 Dec 2017 16:42:00 GMT)

Paolo Crivellin sceglie Angela Caloisi?/ Uomini e Donne - il tronista avvistato a Napoli con la corteggiatrice! : Paolo Crivellin pronto a scegliere Angela Caloisi? Uomini e Donne, il tronista avvistato a Napoli con la corteggiatrice: la scelta nella prossima registrazione?(Pubblicato il Mon, 18 Dec 2017 16:46:00 GMT)

Napoli : 61enne arrestato per traffico internazionale di droga(LaPresse) : I carabinieri di Napoli hanno arrestato un 61enne per traffico internazionale di cocaina. A finire in manette Emilio Nappi, 61enne di Trecase, già noto alle forze dell'ordine per questioni di droga, ...

Ci risiamo - il Napoli ‘snobba’ l’Europa League : De Laurentiis è stato chiaro : “l’Europa League, come la Coppa Italia, rischia di togliere energie al campionato ma il Napoli deve farsi onore. Dobbiamo andare più avanti possibile in ogni competizione. Giocheremo con tanti cambi e misureremo il valore vero e totale degli acquisti fatti negli ultimi tempi”. Queste parole rilasciate da Aurelio De Laurentiis ad Il Mattino di Napoli, lasciano presagire un’Europa League snobbata dai partenopei. I segnali sono ...

Napoli - arrestato in flagrante pregiudicato : Allertati dalle grida di un turista intervengono ed arrestano il borseggiatore. Tutto questo accade a Napoli e più precisamente lungo il Corso Novara, ai margini della stazione centrale di Piazza ...

Aronica su Hamsik : 'e' stato sempre incostante - Lavezzi era il trascinatore del Napoli' : Marek negli ultimi anni ha sempre alternato momenti straordinari a momenti negativi, ma credo che alla fine abbia sempre fatto bene all'economia del gioco. Marek è quello: certe volte sale in ...

Napoli. Sfonda porta di ufficio polizia alla Stazione Centrale e picchia agenti : arrestato : Oggi si piange un poliziotto ferito senza alcun biasimo da parte della Politica o dell'opinione pubblica in merito, ma se gli agenti avessero, giustamente, reagito in modo diverso e ad essere finito ...

Costacurta : 'Higuain - non va bene così : a Napoli non è stato leader perché...' : Dagli studi di Sky Sport , Billy Costacurta ha risposto così su Gonzalo Higuain e la sua alta tensione con il pubblico del Napoli nell'ultimo weekend, avvicinandosi ora all'Inter: 'Higuain non mi è piaciuto nei suoi ...

Napoli - tenta di rapinare una ricevitoria con la pistola giocattolo : arrestato 25enne : Ha tentato di rapinare una ricevitoria a Barra ma è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli, intervenuti sul posto dopo una richiesta di aiuto al 112. Protagonista un ragazzo ...