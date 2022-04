Milan barbuto - ultime notizie delle 22:37:43 di lunedì 11 aprile 2022

La barbuta è un tipo di elmo in uso alle milizie urbane dell'Italia tra XIV e XV secolo. Protegge interamente il cranio con un unico blocco di metallo, senza componenti aggiuntive (visiera, ventaglia, para-guancia, ecc.). La linea generale richiama molto il kranos, l'antico elmo della Grecia Antica (fond. elmo corinzio), e viene messa in relazione alla contemporea riscoperta dell'Antichità (v. Umanesimo).

Passò poi in uso presso le compagnie di ventura.