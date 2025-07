È morta Connie Francis, leggenda del pop anni '60 e prima regina del rock and roll

Leggenda del pop e pioniera del rock and roll, Connie Francis ha lasciato un’impronta indelebile nella storia della musica. Con la sua voce inconfondibile e il suo stile innovativo, ha conquistato generazioni di appassionati negli anni ’50 e ’60. A 87 anni, ci ha lasciato un’icona che ha segnato un’epoca. Ron Roberts, suo amico e collaboratore, ha annunciato con tristezza: “Con profondo dolore vi comunico la scomparsa della…”.

È morta all’età di 87 anni Connie Francis, indimenticabile voce della musica pop statunitense e simbolo degli anni ’50 e ’60. A dare la notizia è stato il suo amico e collaboratore Ron Roberts, presidente della Concetta Records, che ha scritto un messaggio su Facebook successivamente condiviso dall’account ufficiale dell’artista: “Con profondo dolore vi comunico la scomparsa della mia cara amica Connie Francis la scorsa notte. So che Connie avrebbe voluto che fossero proprio i suoi fan a essere tra i primi a sapere”.

Nata Concetta Rosa Maria Franconero il 12 dicembre 1937 a Newark, nel New Jersey, da padre italiano e madre ebrea, Connie Francis è stata la prima grande diva pop d’America. Con una voce potente e versatile, ha saputo spaziare con naturalezza dal rock and roll alla ballata romantica, vendendo oltre 200 milioni di dischi nel mondo. Fu la prima donna a raggiungere la vetta della classifica Billboard Hot 100 con il brano Everybody’s Somebody’s Fool nel 1960.

Tra i suoi successi più celebri si ricordano Stupid Cupid, Who's Sorry Now? e Where the Boys Are. In totale, ha piazzato 53 brani in classifica tra gli anni ’50 e ’60, aprendo la strada a molte cantanti che l’hanno seguita.

Nel 2025, la sua voce ha conosciuto una nuova stagione di successo grazie a Pretty Little Baby, un lato B del 1962 riscoperto su TikTok, dove è diventato virale superando i 30 milioni di stream su Spotify. Il brano è tornato anche in classifica su iTunes. L’artista aveva reagito con entusiasmo, condividendo un messaggio su TikTok per ringraziare i suoi nuovi fan: “Sono sbalordita ed emozionata”.

Molto amata anche in Italia, Connie Francis ha cantato versioni italiane dei suoi brani più famosi: Ti conquisterò (da Someone Else’s Boy), Portami con te (Fly Me to the Moon) e Qualcuno mi aspetta (Where the Boys Are), colonna sonora del film La spiaggia del desiderio. Partecipò due volte al Festival di Sanremo: nel 1965 in coppia con Gigliola Cinquetti e nel 1967 con Bobby Solo.

L’album Connie Francis Sings Italian Favorites (1959) rappresentò l’inizio della sua carriera internazionale, con brani interpretati anche in yiddish, tedesco, romeno e spagnolo. Dietro al successo si celava una vita segnata da prove durissime. Nel 1974 subì un’aggressione in un motel di New York. Seguì un periodo difficile, segnato da depressione, isolamento e una temporanea perdita della voce in seguito a un intervento chirurgico. Riuscì a tornare a cantare solo dopo anni.

Nel 1981 fu colpita da un altro dramma: suo fratello George fu assassinato dalla mafia. Nonostante tutto, Connie Francis non si fermò mai. Tornò sul palco, scrisse due autobiografie bestseller – Who’s Sorry Now? e Among My Souvenirs – e continuò a esibirsi fino al suo ritiro nel 2018.

Sposata quattro volte, ebbe un figlio adottivo, Joey, e una lunga relazione con Bobby Darin. Negli ultimi anni aveva ritrovato la serenità accanto al compagno Tony Ferretti, scomparso nel 2022.