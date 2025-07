Temptation Island raddoppia su Canale 5: doppio appuntamento il 23 e 24 luglio in prima serata

Temptation Island torna a sorprendere i suoi fan con una grande novità: un doppio appuntamento in prima serata su Canale 5, il 23 e 24 luglio. Dopo il successo delle puntate precedenti, il reality condotto da Filippo Bisciglia si prepara a regalare due serate imperdibili di emozioni e colpi di scena. Non perdete questa occasione: il vostro appuntamento con la verità e la passione è ormai alle porte!

Temptation Island torna con una sorpresa per i suoi telespettatori: la prossima settimana il programma andrà in onda con un doppio appuntamento in prima serata su Canale 5. L’annuncio ufficiale è stato trasmesso durante la terza puntata del reality, in onda giovedì 17 luglio, con un messaggio in sovrimpressione che ha confermato la novità.

Il programma condotto da Filippo Bisciglia sarà trasmesso mercoledì 23 luglio e giovedì 24 luglio, sempre in prima serata. Una decisione presa in seguito all’ottimo riscontro ottenuto nelle prime puntate, che hanno fatto registrare ascolti molto elevati, consolidando il successo del format dedicato al “viaggio nei sentimenti”.

Giovedì 10 luglio, Temptation Island ha conquistato il 29,6% di share con 3.697.000 telespettatori, confermandosi tra i programmi più visti della serata. Anche la puntata d’esordio, andata in onda giovedì 3 luglio, aveva ottenuto ottimi risultati con 3.452.000 spettatori e uno share del 27,8%.

L’esperimento del doppio appuntamento arriva quindi nel momento di massima popolarità del reality, che continua a tenere incollato il pubblico con le vicende delle coppie in gioco, tra colpi di scena, emozioni forti e confronti sempre più attesi.