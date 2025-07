Regionali Campania, Schlein incontra De Luca: accordo sul programma, nessun veto sul candidato

Elly Schlein e Vincenzo De Luca si sono incontrati in un clima positivo, segnando un passo importante verso le prossime elezioni regionali in Campania. L’intesa sul programma e l’assenza di veto sul candidato aprono nuove prospettive per il centrosinistra, che punta a rafforzare la propria presenza sul territorio. Un accordo che potrebbe cambiare le carte in tavola, dimostrando come il dialogo possa portare a risultati concreti e condivisi, consolidando la linea unitaria del partito.