Juventus, affondo su Hjulmand: accordo con il centrocampista, ma lo Sporting chiede 50 milioni

La Juventus accelera sul mercato e mette nel mirino Morten Hjulmand, il centrocampista danese che ha impressionato con lo Sporting Lisbona. Con Tudor desideroso di una mediana potente e dinamica, i bianconeri sembrano aver trovato il candidato ideale. Tuttavia, lo Sporting chiede 50 milioni, complicando l’operazione. Un affondo decisivo che potrebbe rivoluzionare il reparto centrale della Vecchia Signora e portare nuova linfa alla squadra. La sfida è appena iniziata.

La Juventus ha individuato in Morten Hjulmand il rinforzo ideale per la nuova mediana chiesta da Igor Tudor. Il centrocampista danese, protagonista della scorsa stagione con lo Sporting Lisbona e già emerso nel Lecce grazie all’intuizione di Pantaleo Corvino, è il primo nome sulla lista dei bianconeri per la cabina di regia.

Tudor ha richiesto un profilo in grado di dettare i tempi di gioco, con personalità e visione, ma anche capace di garantire equilibrio in fase di non possesso. La Juventus ritiene che Hjulmand, classe 1999, risponda perfettamente a questo identikit.

Dopo il trasferimento dallo Jablonec al Lecce e poi il salto di qualità in Portogallo, Hjulmand è diventato capitano dello Sporting e ha vinto la Liga portoghese nel 2023/2024. Arrivato a Lisbona per circa 20 milioni di euro, oggi è valutato molto di più.

Negli ultimi giorni sono stati avviati contatti diretti tra la Juventus e il giocatore, che ha già dato il suo assenso al trasferimento. Il danese ha raggiunto un principio di intesa con il club torinese, pronto a vestirsi di bianconero.

Il vero nodo resta lo Sporting Lisbona, che per lasciarlo partire chiede non meno di 50 milioni di euro. Una cifra attualmente fuori portata per le casse juventine, a meno di cessioni importanti.

Tra i possibili sacrificabili figurano Mbangula e soprattutto Dusan Vlahovic. Le eventuali entrate da queste operazioni potrebbero sbloccare la trattativa e permettere alla Juventus di affondare il colpo decisivo per Hjulmand.