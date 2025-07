Alessandro Cattelan nuovo giudice a Italia's Got Talent: novità, date e anticipazioni della nuova edizione

Italia’s Got Talent torna in una veste rinnovata a partire dal 5 settembre, in esclusiva su Disney+. La nuova edizione del celebre talent show prodotto da Fremantle Italia proporrà una puntata a settimana fino alla finale in diretta streaming del 31 ottobre, una prima assoluta per un programma d’intrattenimento sulla piattaforma.

Tra le novità principali spicca l’arrivo di Alessandro Cattelan nel ruolo di giudice: per la prima volta seduto al tavolo dei valutatori, affiancherà Elettra Lamborghini, la storica talent scout Mara Maionchi e l’attore comico Frank Matano, confermati anche quest’anno. Alla conduzione tornano Aurora Leone e Fru del gruppo comico The Jackal.

Durante la conferenza stampa tenutasi oggi, giovedì 17 luglio, a Milano, è stata proiettata in anteprima una clip della prima puntata, in cui è stato rivelato il primo Golden Buzzer della stagione. L’identità del concorrente resta top secret, ma è già certo che ha conquistato i giudici, soprattutto Cattelan, che ha mostrato grande naturalezza e sicurezza nel nuovo ruolo.

"Condurre davanti ad Alessandro è stata una sfida, come cucinare davanti a Cracco o guidare con tuo padre accanto", ha scherzato Fru, lanciando una battuta che ha divertito i presenti.

Visibilmente entusiasta anche Frank Matano, alla sua nona edizione consecutiva come giudice: “Sono felicissimo, perché di solito in palestra duro un mese. Facendo i conti, ho fatto cinque anni di elementari, tre di medie, ora sto al primo anno di liceo. Sto facendo lo sviluppo”, ha detto ironicamente. Poi un’anticipazione che promette momenti virali: “Quest’anno c’è un cane che ulula solo alla voce di Damiano David, ignorando completamente tutti gli altri cantanti”.

Il programma si articolerà in nove puntate: sei dedicate alle Audition, due semifinali e una finale in diretta streaming. Al termine di ogni puntata di Audition, i giudici selezioneranno tra i concorrenti che avranno ottenuto almeno tre 'sì' quelli che accederanno alle semifinali, nel momento chiamato 'Selection Time'.

Confermata anche la presenza del Golden Buzzer del pubblico: gli spettatori in sala potranno assegnarne uno per ogni semifinale, spedendo direttamente due concorrenti in finale. A decretare il vincitore dell’edizione sarà il voto del pubblico da casa, che assegnerà un premio da 100 mila euro.