Meloni celebra mille giorni a Palazzo Chigi: Oltre un milione di nuovi posti di lavoro, l'Italia può tornare a sognare

Dopo mille giorni alla guida del Paese, Giorgia Meloni traccia un bilancio ricco di successi e speranze. Con oltre un milione di nuovi posti di lavoro e una visione rinnovata per l’Italia, la premier invita a credere nel futuro e a sognare ancora. Un traguardo importante che segna un nuovo capitolo per il nostro Paese, dimostrando che con determinazione e fiducia, l’Italia può tornare a brillare.

Giorgia Meloni ha celebrato i suoi primi mille giorni alla guida del governo con un intervento al Congresso nazionale della Cisl, sottolineando i risultati raggiunti e lanciando un messaggio di fiducia per il futuro del Paese. “Oggi sono mille giorni da quando il governo è in carica, ma a me sembrano di più...”, ha esordito la premier con una battuta, ricordando il giuramento del 22 ottobre 2022 insieme ai 24 ministri al Quirinale.

Nel suo discorso di circa 30 minuti, pronunciato senza appunti, Meloni ha evidenziato quello che considera il traguardo più significativo: “In media, in ognuno di questi mille giorni, sono stati creati più di mille posti di lavoro nuovi e a tempo indeterminato, per un totale di oltre un milione di nuovi occupati”. Un dato che, secondo la presidente del Consiglio, rappresenta la vera ricchezza del Paese, richiamando lo storico slogan di Silvio Berlusconi sul "contratto con gli italiani" del 2001.

Meloni ha affrontato anche il contesto internazionale, definendolo “complesso e instabile”, con riferimento ai conflitti in Ucraina e Medio Oriente, e ai rischi di una “guerra commerciale con gli Stati Uniti” da scongiurare a ogni costo. “Tutti i nostri sforzi sono rivolti a evitare strappi, sempre in collaborazione con gli altri leader e la Commissione europea”, ha dichiarato.

Nonostante le difficoltà globali, la premier ha ribadito il proprio ottimismo, citando Eleanor Roosevelt e invitando gli italiani a “gettare il cuore oltre l’ostacolo” per “tornare a sognare e realizzare i propri sogni”. Ha ricordato che l’economia italiana ha registrato una crescita dello 0,7% nel 2024 e dello 0,3% nel primo trimestre dell’anno. L’occupazione ha toccato livelli record, con l’aumento dei contratti stabili e la diminuzione del precariato.

“Il lavoro resta per me il valore più importante”, ha sottolineato Meloni, rivendicando la riapertura della sala verde di Palazzo Chigi per il dialogo con le parti sociali, chiusa dai precedenti governi. “Qualcuno ci accusa di ignorare i bisogni del Paese reale, ma la realtà dice il contrario: non abbiamo mai smesso di confrontarci”.

Ha poi criticato la “logica massimalista e antagonista per principio”, spiegando che “nuoce ai lavoratori e alla democrazia” e ribadendo la necessità di credere nelle potenzialità dell’Italia: “Dobbiamo tornare a credere in noi stessi, nella capacità non solo di sognare, ma di realizzare i sogni”.

In serata, sul sito del governo, è stato pubblicato un documento riepilogativo con i risultati principali dei primi mille giorni dell’esecutivo Meloni. Tra i dati evidenziati: il calo dello spread da 236 a 89 punti base, il rapporto deficit/PIL in discesa all’8,1% nel 2022 fino al 3,4% nel 2024 (e previsione del 3,3% nel 2025), e la crescita della Borsa, con il Ftse Mib salito a 40mila punti dai 21.567 dell’insediamento, registrando un incremento dell’85%.