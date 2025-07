Trump nega lettera oscena a Epstein e minaccia causa contro il Wall Street Journal

Donald Trump smentisce con forza le accuse del Wall Street Journal, che lo coinvolgono in una presunta lettera oscena inviata a Jeffrey Epstein. L’ex presidente minaccia ora una causa legale contro il quotidiano, definendo le accuse infondate e diffamatorie. In un clima di tensione e confronto pubblico, la vicenda si prospetta come un capitolo cruciale della sua battaglia legale contro la stampa. La questione continuerà senza dubbio a far discutere e a tenere banco sui media.