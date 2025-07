Muore a 17 anni dopo una caduta dal balcone durante una vacanza a Corfù: addio ad Alessandro Bandarin Troi

Tragedia a Corfù: Alessandro Bandarin Troi, 17 anni, ha perso la vita dopo una caduta dal balcone durante una vacanza. Il giovane, originario di Padova, era in gita con gli amici quando l’incidente ha cambiato tutto in un attimo. Nonostante i tentativi di salvarlo, le ferite sono state troppo gravi. La comunità si stringe intorno alla famiglia, lasciando un vuoto difficile da colmare.

È morto all’ospedale di Padova Alessandro Bandarin Troi, il 17enne padovano rimasto gravemente ferito in seguito a una caduta dal secondo piano di una palazzina a Corfù, in Grecia, dove si trovava in vacanza con alcuni compagni di scuola.

L’incidente è avvenuto la scorsa settimana: il giovane liceale sarebbe precipitato all’indietro dal balcone dell’edificio, da un’altezza di circa sette metri. Le sue condizioni erano apparse da subito critiche.

Trasportato d’urgenza all’ospedale locale, Alessandro è stato inizialmente curato a Corfù, per poi essere trasferito in terapia intensiva a Padova due giorni fa, dove i medici hanno tentato ogni intervento possibile.

Nonostante gli sforzi dei sanitari, il cuore del ragazzo ha smesso di battere. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto la comunità scolastica e il quartiere dove viveva con la famiglia.