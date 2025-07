Hisense - nuovo HT SATURN Home Theatre Sound System

Hisense rivoluziona l’audio domestico: arriva in Italia il nuovo HT SATURN Home Theatre Sound System

Hisense, marchio leader nel settore dell’elettronica di consumo e degli elettrodomestici a livello globale, annuncia l’arrivo in Italia di HT SATURN, il sistema audio surround 4.1.2 canali sviluppato in collaborazione con Devialet. Certificato “Tuned by Devialet” e basato sull’avanzata architettura Hi-Concerto™ di Hisense, HT SATURN offre un audio di qualità cinematografica e un suono tridimensionale immersivo in qualsiasi ambiente domestico.

Il sistema Home Theatre HT SATURN si distingue per la configurazione a 4.1.2 canali, composta da quattro diffusori e un subwoofer completamente wireless, liberamente posizionabili all’interno dell’ambiente domestico per adattarsi a qualsiasi spazio e disposizione. Il cuore del sistema è una centralina compatta, progettata per gestire e sincronizzare in modo impeccabile tutti i componenti, garantendo un'esperienza d’ascolto stabile, flessibile e priva di ingombri.

Con una potenza massima totale di 720 W, il sistema integra 13 altoparlanti disposti con cura tra le quattro unità satellite e il subwoofer. Ciascuna delle quattro unità satellite ospita altoparlanti rivolti verso l’alto, tweeter e altoparlanti full-range, mentre il subwoofer wireless standalone da 6,5 pollici garantisce bassi potenti e privi di distorsioni. Insieme, questi driver calibrati con precisione ricreano ogni dettaglio, dai dialoghi più sussurrati alle colonne sonore più avvolgenti.

Al centro delle prestazioni dell’HT SATURN c’è la tecnologia proprietaria Hi-Concerto di Hisense, che consente l’emissione audio sincronizzata tra la TV Hisense compatibile e la Soundbar di sincronizzarsi perfettamente. Con il televisore che opera come canale centrale aggiuntivo, la scena acustica risulta più coerente e definita. Il supporto ai formati Dolby Atmos® e DTS:X® garantisce un’immersione spaziale autentica, con suoni che si muovono attorno, sopra e dietro l’ascoltatore. Combinando l’output di tutti i driver collegati, il sistema è in grado di creare un soundstage 3D ricco a 7.1.2 canali che avvolge completamente chi ascolta.

Le tecnologie di tuning proprietarie di Devialet assicurano un bilanciamento tonale ottimale, un’ampia gamma dinamica e una resa del suono profonda e fedele. Il risultato è un suono che riflette fedelmente l’intento originale di registi, artisti e game designer. Che si tratti di film d’azione, concerti live, o videogiochi, HT SATURN offre un suono profondo, realistico e coinvolgente.

Design elegante e connettività avanzata completano l’esperienza di HT SATURN. La trasmissione wireless tri-banda (2,4 GHz, 5,2 GHz, 5,8 GHz) garantisce uno streaming stabile e a bassa latenza, assicurando una connettività wireless robusta e priva di interferenze. Bluetooth 5.3, ingressi HDMI IN, HDMI eARC e ottico offrono una integrazione fluida con TV, console di gioco e dispositivi di streaming. La funzione EzPlay permette di controllare l’HT SATURN tramite il telecomando del TV Hisense, con le impostazioni visibili a schermo per una più facile regolazione in tempo reale di effetti sonori, modalità EQ e altro ancora. I moduli satellitari dal design minimalista e il subwoofer possono essere montati a parete o posizionati liberamente, adattandosi a qualsiasi ambiente domestico.

Cinque modalità sonore preimpostate - Standard, Film, Musica, Gioco e Sport - sono arricchite da effetti avanzati come Surround, Night, Voice, AI e Virtual:X, che consentono di personalizzare l’atmosfera in base a ogni tipo di contenuto. Inoltre, il sistema sfrutta l’algoritmo di calibrazione acustica ambientale dei TV Hisense, la tecnologia intelligente di correzione della stanza che analizza continuamente l’acustica ambientale per garantire prestazioni costanti e ottimali in qualsiasi ambiente.

Il sistema Hisense HT SATURN sarà disponibile in Italia a partire dal 28 luglio, al prezzo di listino consigliato di €899.