L’agente di ChatGPT è ora in grado di svolgere attività complesse per gli utenti dall’inizio alla fine, utilizzando il proprio computer.

Tra i compiti che può gestire vi sono richieste come consultare il calendario e fornire un briefing sui prossimi incontri con i clienti sulla base delle notizie recenti; pianificare e acquistare gli ingredienti per preparare una colazione giapponese per quattro persone; oppure analizzare tre concorrenti e creare una presentazione. Maggiori informazioni sono disponibili sul blog di OpenAI.

L’agente di ChatGPT combina le funzionalità precedentemente offerte dagli strumenti Operator e di deep search con il modello conversazionale di ChatGPT, consentendo di navigare sul web, analizzare le informazioni e svolgere compiti utilizzando un browser virtuale. Ciò permette di gestire attività quotidiane come compilare moduli online, ordinare la spesa o creare documenti, oltre a condurre ricerche approfondite su più pagine web.

Per iniziare a utilizzarlo è sufficiente selezionare la modalità “Agent” nel menu degli strumenti. Si tratta di un assistente intelligente progettato per collaborare con l’utente, adattandosi in tempo reale alle esigenze specifiche e facilitando il passaggio dall’idea all’esecuzione in maniera rapida. L’agente di ChatGPT può inoltre accedere ai connettori disponibili, integrandosi con i flussi di lavoro esistenti e accedendo a informazioni pertinenti e immediatamente utilizzabili.

Ecco alcuni prompt che è possibile provare:

Organizzare una cena a tema: pianifica una cena di sei portate per sei persone ispirata ai principali snodi narrativi del Romanzo dei Tre Regni . Prepara una lista della spesa su Instacart per tutti gli ingredienti necessari, presumendo che la dispensa sia già fornita di salse e condimenti, ma non di prodotti freschi o altri ingredienti. Procedi al checkout verso [inserire indirizzo]

Shopping online: trova su Etsy una lampada in stile vintage giapponese ispirata al concetto di samsara , con un prezzo inferiore a € 200 e spedizione gratuita. Dai priorità a foto di alta qualità, valutazioni positive del venditore e inserzioni contrassegnate come "pronte per la spedizione". Aggiungi le 5 opzioni migliori al carrello e forniscimi un link per ciascuna per permettermi di fare un confronto.

Prenotare un catering per eventi: individua i catering per matrimoni con le migliori recensioni nell'area di New York City, con un budget di 300 dollari a persona e un focus sulla cucina asiatica. Prenota un appuntamento per una degustazione con i primi 4 catering che offrono la possibilità di fissare un incontro tramite il sito web.

Pianificazione di viaggi di gruppo: organizza un offsite per un team di 40 persone entro un raggio di due ore (in volo o in auto) da Bangkok. La struttura deve essere un resort con attività come il tennis, ristorazione farm-to-table in loco e disponibilità per un soggiorno di 3 notti a ottobre. Il budget è di 800 dollari a persona.

Creazione di presentazioni o fogli di calcolo: Raccogli dati globali sull'accessibilità economica della banda larga (ad esempio il costo medio mensile per piani da 1 GB o 100 GB da Cable.co.uk) e sulle velocità medie di internet fisso (tramite Speedtest Global Index). Calcola un indicatore di costo per Mbps per ciascun Paese per valutare l'accessibilità della rete. Identifica i 5 mercati più performanti in base a velocità e convenienza. Crea una presentazione con una slide per ciascun Paese, evidenziando: prezzi della banda larga, velocità medie di download/upload e costo per Mbps. Includi una slide di riepilogo che confronti i 5 mercati e descriva eventuali pattern regionali (ad es. Africa subsahariana, Sud-est asiatico, Paesi nordici).

Questo modello è stato progettato tenendo sempre la sicurezza come priorità:

L’agente richiede un consenso esplicito prima di eseguire azioni delicate, come compilare moduli, effettuare acquisti o gestire dati personali.

Non svolge compiti ad alto rischio, come transazioni finanziarie o consulenze legali.

È addestrato per riconoscere e rifiutare istruzioni dannose o contraddittorie. In caso di ambiguità, l’utente viene avvisato e mantiene il controllo.

Il sistema applica rigorose politiche per rifiutare richieste dannose o illegali.

Per le azioni critiche, come l’invio di email, ogni passaggio viene sottoposto a verifica e all’approvazione da parte dell’utente.

Maggiori informazioni sono disponibili nella card di sistema, ma è stato aggiunto un nuovo set di valutazione per i meccanismi di rifiuto, con l’obiettivo di monitorare meglio l’efficacia delle misure di sicurezza. Nel tempo, alcuni test possono saturarsi, portando i punteggi a stabilizzarsi vicino al 100%. Per questo motivo sono state introdotte nuove valutazioni, più complesse e sfidanti, per ottenere un quadro più preciso delle prestazioni del modello in termini di sicurezza.

Considerando le capacità avanzate del modello, è stata presa la decisione di attivare le misure di sicurezza previste per i livelli di rischio elevato in ambito biologico e chimico, come stabilito dal nostro Preparedness Framework. Pur non avendo evidenze dirette che il modello possa concretamente aiutare un principiante a causare danni gravi di natura biologica o chimica, si è scelto di adottare un approccio prudenziale, implementando le protezioni più rigorose.

Di conseguenza, questo modello dispone del sistema di sicurezza più completo sviluppato finora, con protezioni rafforzate per l’ambito biologico: un’attenta modellazione delle minacce, un addestramento specifico per il rifiuto di usi duali, classificatori e sistemi di monitoraggio di ragionamento sempre attivi, protezioni di sicurezza più rigorose e pipeline di intervento chiaramente definite.

Maggiori informazioni sul nostro lavoro di preparazione alle capacità avanzate in ambito biologico sono disponibili qui.

Disponibilità

Il rilascio dell’agente di ChatGPT Agent inizia oggi nel Regno Unito per gli utenti Pro, Plus e Team.

In alcune aree del mondo sono richieste revisioni esterne aggiuntive prima del lancio di nuovi prodotti. OpenAI sta finalizzando le tempistiche per il lancio di ChatGPT Agent in Italia e sarà nostra cura fornire un aggiornamento nei prossimi giorni.

Si tratta ancora delle prime fasi di rilascio, quindi il sistema potrebbe non essere ancora perfetto, ma è già uno strumento molto utile.