GCC POKÉMON DOPPIA ESPANSIONE - LUCE NERA E FUOCO BIANCO DISPONIBILE

ha pubblicato una nuova espansione del popolarissimodivisa in due parti,presso i rivenditori autorizzati in tutto il mondo.I giocatori potranno collezionare tutte le carte raffiguranti ioriginariamente scoperti nella regione di Unima, divise tra le espansioni Scarlatto e Violetto - Luce Nera e Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco. Inoltre, sarà possibile trovaree nei prodotti di entrambe le espansioni.metterà in primo piano il Pokémon leggendario, mentreavrà come protagonista il Pokémon leggendario. Ciascuna espansione comprende, due dei quali presentano un motivo Poké Ball o Master Ball che brilla sulla carta con i colori dell’arcobaleno. Inoltre, alcune delle nuove carte presentano, tra cui un motivo olografico del passato e carte Energia base con il design originale della serie Nero e Bianco.

In più, Scarlatto e Violetto - Luce Nera e Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco presentano per la prima volta delle carte con rarità “rara Nero Bianco“, caratterizzate da illustrazioni in design monocromatico bianco o nero.

Le carte di Scarlatto e Violetto - Luce Nera e Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco sono adesso disponibili nei seguenti prodotti:

Set Allenatore Fuoriclasse dell’espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera o Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco, che include nove buste dell’espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera o dell’espansione Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Thundurus o Tornadus, oltre a vari accessori di gioco.

In serbo per gli Allenatori ci sono inoltre i seguenti prodotti di prossima pubblicazione:

Collezione con adesivi dell’espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera o Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco (disponibile dal 1° agosto 2025) che include tre buste dell’espansione Scarlatto e Violetto - Luce Nera o Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco, una carta promozionale in stile rara illustrazione di Reuniclus o Gothitelle e un foglio di adesivi per decorare il tuo portatile, tablet o altro dispositivo.

Le espansioni Scarlatto e Violetto - Luce Nera e Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco sono ora disponibili in versione digitale sull’app GCC Pokémon Live per dispositivi iOS, Android, macOS e Windows. Gli Allenatori potranno sbloccare le nuove carte dell’espansione gratuitamente tramite il Pass lotta. Effettuando l’accesso, il Pass lotta delle espansioni Scarlatto e Violetto - Luce Nera e Scarlatto e Violetto - Fuoco Bianco regalerà un nuovo mazzo con Reshiram-ex e sarà possibile sbloccare un mazzo aggiuntivo con Zekrom-ex continuando a giocare. Inoltre, il GCC Pokémon Live ha appena lanciato il CardDex, una funzionalità immersiva che aiuterà i giocatori a tenere traccia dei propri progressi nell’ambito di ciascuna espansione, decidere quali nuove carte utilizzare nelle partite e vedere quelle che ancora mancano alla propria raccolta.