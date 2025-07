Michelle Obama smentisce le voci di divorzio: Mai pensato di lasciare Barack

Michelle Obama mette a tacere le voci di crisi e divorzio, affermando con fermezza: Non ho mai pensato di lasciare Barack. In un podcast intimo, la First Lady ha condiviso la forza del loro legame, dimostrando che l’amore e la rispetto reciproco sono più forti di qualsiasi gossip. Nell’ultimo episodio del suo show, Michelle spiega come il sostegno reciproco abbia consolidato il loro matrimonio, lasciando intendere che il vero segreto è la fiducia e la comunicazione.

Michelle Obama ha messo fine alle voci su una presunta crisi matrimoniale con l’ex presidente degli Stati Uniti Barack Obama, chiarendo pubblicamente che non ha mai pensato al divorzio. "Non c'è stato un solo momento nel nostro matrimonio in cui ho pensato di lasciare il mio uomo", ha dichiarato nel podcast Imo, che conduce insieme al fratello Craig Robinson.

Nell’ultimo episodio del format, i due fratelli hanno affrontato apertamente le indiscrezioni che negli ultimi tempi si erano fatte sempre più insistenti. "Per un po' è stata una situazione difficile!", ha ammesso Craig, con Michelle che ha confermato: "Lo so, perché quando non siamo insieme, la gente pensa che siamo divorziati. Ma abbiamo attraversato momenti davvero difficili, ci siamo anche divertiti molto, abbiamo vissuto tante avventure, e io sono diventata una persona migliore grazie all’uomo con cui sono sposata".

Le voci di un possibile divorzio tra Michelle e Barack Obama si erano intensificate a causa di alcune assenze della ex first lady da eventi pubblici, come la cerimonia d’insediamento di Donald Trump. Un’assenza che aveva contribuito a creare un clima di sospetti, alimentato anche dal fatto che, nel 2021, né Trump né Melania avevano partecipato all’insediamento di Joe Biden, rompendo la tradizione che vede gli ex presidenti e le loro consorti presenti a questo passaggio simbolico.

In passato, Michelle Obama aveva già parlato pubblicamente della terapia di coppia con il marito, come riportato dal Washington Post. Nell’episodio del podcast, ha ribadito l'importanza di scegliere oggi liberamente come gestire la propria vita: "Ora posso guardare il mio calendario e decidere... E ho scelto di fare ciò che era meglio per me, non ciò che dovevo fare, non ciò che pensavo che gli altri volessero che facessi".

Michelle e Barack Obama si sono sposati nel 1992 a Chicago, città in cui si sono conosciuti mentre lavoravano entrambi come avvocati. La coppia ha due figlie: Malia e Sasha.