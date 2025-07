Mondiali nuoto Singapore: doppio argento per Paltrinieri e Taddeucci nella 5 km in acque libere

Ancora due medaglie per l’Italia ai Mondiali di nuoto in corso a Singapore. Dopo i secondi posti ottenuti nella 10 km, Gregorio Paltrinieri e Ginevra Taddeucci conquistano l’argento nella 5 km in acque libere, confermandosi tra i protagonisti assoluti della rassegna iridata.

Nonostante una frattura al dito della mano sinistra riportata nella prima gara, Paltrinieri ha chiuso con il tempo di 57'29"30, a soli 2"90 dal vincitore, il tedesco Florian Wellbrock (57'26"40). Terzo il francese Marc Antoine Olivier, che ha tagliato il traguardo in 57'30"40.

Tra le donne, Taddeucci ha conquistato un altro secondo posto alle spalle dell’australiana Moesha Johnson, medaglia d’oro, mentre il bronzo è andato alla giapponese Ayano Kajimoto.

“Avevo un taping leggero stamattina, ma l’ho perso già dopo il primo giro. È stata una gara durissima, più della dieci chilometri. Ero stanco, il caldo si faceva sentire. Il dito faceva male, ma ho ignorato il dolore. La mia gara è stata perfetta, potevo anche rientrare per la vittoria finale”, ha raccontato Paltrinieri al termine della gara.

Il campione di Carpi, che il 5 settembre compirà 31 anni, ha sottolineato come la 5 km si stia rivelando una distanza più adatta a lui in questa fase della carriera: “Ultimamente mi viene meglio della dieci. C’era tanta competitività, bisognava lottare gomito a gomito. Un anno fa, in una gara così, non sarei salito sul podio. Prima cercavo di risolvere tutto con la forza, ora uso molta più tattica e riesco a gestire meglio ogni situazione. Le gare stagionali mi hanno aiutato a perfezionare la strategia”.

Con questa medaglia, Paltrinieri raggiunge quota nove podi iridati nel fondo e sale a 18 medaglie complessive ai Mondiali, confermandosi per l’ottava edizione consecutiva tra i migliori al mondo.

“Torno in Italia a malincuore dopo il fondo. Dopo il Settecolli si era aperto uno spiraglio per i 1500 stile libero: il 14'58 nuotato in carico mi faceva sperare in un 14'3 basso, ma l’infortunio al dito e i fastidi al gomito mi costringono a fermarmi per una valutazione medica prima di riprendere”, ha aggiunto Paltrinieri.