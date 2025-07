Cassano provoca Leao: Gioca per le ragazze – La replica del milanista è ironica: Mi ama molto

La rivalità tra Cassano e Leao infiamma ancora il mondo del calcio: l’ex attaccante non perde occasione per lanciare frecciate, questa volta insinuando che il talento del Milan giochi per impressionare le ragazze. Risposta ironica e spontanea del portoghese, che non si lascia intimidire: “Mi ama molto”. Una sfida tra parole che anima i fan, lasciando tutti con il fiato sospeso su chi avrà l’ultima parola.

Nuovo capitolo nella polemica tra Antonio Cassano e Rafael Leao. L'ex attaccante, ormai noto per i suoi giudizi pungenti, è tornato ad attaccare duramente l’esterno offensivo del Milan durante l’ultima puntata del podcast Viva El Futbol, dove ha lanciato nuove accuse al portoghese.

"Sembra che a lui piaccia giocare a calcio per impressionare le ragazze", ha dichiarato Cassano. "Non lo fa per la squadra, non gli interessa vincere le partite". Un attacco diretto che ha scatenato la pronta reazione di Leao, affidata come spesso accade ai social.

Su X, l’attaccante rossonero ha risposto con ironia: “Lui mi ama molto”, accompagnando il commento con tre emoticon che piangono dal ridere. Un botta e risposta che conferma la tensione tra i due, già esplosa in passato in più occasioni.

Lo scorso gennaio, dopo il trionfo del Milan nella Supercoppa Italiana contro l’Inter, Leao aveva già replicato a Cassano pubblicando un video in cui l’ex calciatore lo criticava duramente. La risposta fu tagliente: “Che pagliaccio”.

Nel video, Cassano affermava: "A lungo andare se ne accorgerà pure Conceicao che Leao è un giocatore farlocco, da 0-0, alla Martial. Né carne né pesce. Non sa giocare con la squadra, non sa fare l'ultimo passaggio, non vede la porta, è poca roba".

L'ex fantasista barese ha poi rincarato la dose: "Leao deve ringraziare Fonseca. Se al suo posto ci fosse stato Spalletti o Capello, rischiava che lo attaccavano al muro. Fonseca è stato troppo buono, l’ha lasciato in panchina solo tre o quattro volte. Leao dovrebbe vergognarsi per come si è comportato con lui. Dopo una vittoria, dice che Conceicao gli dà energia: doveva avere il coraggio di dirlo prima, non solo quando va in nazionale".

"Io sarò sempre con Fonseca", ha concluso Cassano, "un grande allenatore e un grande uomo, a differenza di Leao che per me è senza personalità".