Felix Baumgartner muore durante volo con parapendio nelle Marche: colto da malore

Felix Baumgartner, icona dell’adrenalina e dell’audacia, ha perso la vita nelle Marche durante un volo con il parapendio, colto da malore improvviso. La sua passione per il rischio e le avventure estreme lo avevano reso un simbolo mondiale di coraggio e sfida. Un tragico addio a un uomo che ha sempre spinto i limiti dell’impossibile. La sua scomparsa lascia un vuoto nel mondo degli sport estremi e tra chi amava vivere senza paura.

Felix Baumgartner, celebre base jumper e paracadutista austriaco, è morto a 56 anni in un tragico incidente avvenuto nelle Marche. L’uomo, noto per l’impresa del salto dalla stratosfera compiuta nel 2012, si trovava in vacanza in Italia quando è stato colto da un malore durante un volo con il parapendio.

L’incidente è avvenuto nei pressi di Porto Sant'Elpidio, in provincia di Fermo. Baumgartner stava effettuando un lancio quando ha improvvisamente perso il controllo, precipitando all’interno di una struttura ricettiva frequentata da turisti. Nell’impatto ha urtato una giovane animatrice del villaggio turistico, rimasta ferita in modo lieve.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118 e delle forze dell’ordine, ma per Baumgartner non c’è stato nulla da fare. La salma è stata trasferita per gli accertamenti medico-legali. La dinamica dell’accaduto è al vaglio degli inquirenti, che ipotizzano un malore improvviso come causa principale della caduta.

Solo pochi giorni prima dell’incidente, il base jumper aveva pubblicato un messaggio sui social con una foto scattata proprio nelle Marche: “Saluti vacanze volanti da Fermo Italia. Dove vai in vacanza quest'anno?”, aveva scritto su Facebook, lasciando intendere l’entusiasmo per il suo soggiorno nel nostro Paese.