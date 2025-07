NBA 2K26: ha inizio il conto alla rovescia!

2K ha oggi svelato il calendario che seguirà la campagna di NBA 2K26, annunciando le tappe principali del conto alla rovescia che porterà il 29 agosto all’early access e il 5 settembre 2025 all’uscita globale.

Rimanete sintonizzati per i prossimi annunci:

Leggi anche NBA 2K26: edizioni e atleti di copertina

Gameplay: settimana del 28 luglio? Il mio GIOCATORE: settimana del 4 agosto? Presentazione: settimana del 4 agosto? MyTEAM: settimana dell’11 agosto? The W: settimana dell’11 agosto? La mia CARRIERA: settimana del 18 agosto? MyNBA: settimana del 18 agosto? La Città: settimana del 25 agosto

Nelle prossime settimane, i fan potranno aspettarsi aggiornamenti sulle nuove funzionalità, sui miglioramenti e le innovazioni in tutte le modalità di gioco. Non ci sono dubbi: NBA 2K26 sarà l’iterazione più immersiva di sempre!

Oltre alla roadmap di NBA 2K26, 2K ha mostrato in anteprima alcuni nuovi aggiornamenti in arrivo su 2K26. Potete consultare il blog Courtside Report per maggiori informazioni e scaricare gli asset della roadmap.

NBA 2K26 sarà disponibile dal 5 settembre su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC via Steam, Nintendo Switch e Nintendo Switch 2. L’accesso anticipato inizierà una settimana prima, venerdì 29 agosto 2025, per i giocatori PS5, Xbox Series X|S e PC che pre-ordineranno la Superstar Edition o la Leave No Doubt Edition disponibile per un tempo limitato.