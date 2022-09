Copenaghen UFFICIALE - ultime notizie delle 20:01:05 di martedì 20 settembre 2022

Copenaghen ( AFI : /kopeˈnaɡen/ ; in danese København; in latino Hafnia; in italiano arcaico Copenàga) è la capitale e la città più popolosa della Danimarca con 638117 abitanti nel comune (1 335 000 nell'area urbana al 2021). È situata sulle isole Selandia e Amager, ed è separata dalla città svedese di Malmö dall’Øresund.