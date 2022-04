Olimpia Milano Anadolu - ultime notizie delle 04:15:12 di giovedì 21 aprile 2022

La fase dei play-off della Euroleague Basketball 2021-2022 si è disputata dal 19 aprile al 4 maggio 2022. Le serie sono al meglio delle 5 partite, secondo il formato 2-2-1: ovvero le gare 1, 2 e 5 si giocano in casa delle teste di serie (prime quattro classificate della stagione regolare). La squadra che si aggiudicherà tre gare si qualificherà per la Final Four.