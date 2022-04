Programmazione Italia - ultime notizie delle 03:24:17 di domenica 10 aprile 2022

La programmazione neurolinguistica (PNL; in inglese neuro-linguistic programming, NLP) è un approccio pseudoscientifico alla comunicazione e un sistema di "life coaching", "self-help" e "counseling", definito da alcuni suoi promotori come «un approccio alla comunicazione, allo sviluppo personale e alla psicoterapia», ideato in California negli anni settanta del XX secolo da Richard Bandler e John Grinder. Il nome deriva dall'idea che ci sia una connessione fra i processi neurologici ("neuro"), il linguaggio ("linguistico") e gli schemi comportamentali appresi con l'esperienza ("programmazione"), affermando che questi schemi possono essere organizzati per raggiungere specifici obiettivi nella vita.