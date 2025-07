Ritrovato Allen, il bambino scomparso a Ventimiglia: è vivo e sta bene

Dopo giorni di angoscia e speranza, arriva la notizia che tutti aspettavamo: Allen Bernard Ganao, il bambino scomparso a Ventimiglia, è stato ritrovato vivo e in buona salute. Le ricerche intense e incessanti hanno dato frutto, portando conforto a una famiglia e a tutta la comunità. Un esempio di determinazione e solidarietà che dimostra come, anche nelle situazioni più difficili, la speranza non muore mai.