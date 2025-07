Djokovic eliminato da Sinner a Wimbledon: Lui troppo forte, io condizionato da età e acciacchi

Nella semifinale di Wimbledon 2025, Novak Djokovic ha subito una sorprendente eliminazione per mano di Jannik Sinner, che ha dimostrato tutta la sua crescita e determinazione. Un successo che apre le porte alla finale contro Alcaraz, ma anche un momento di riflessione per il campione serbo, ormai condizionato da età e acciacchi. La sfida tra giovani e veterani si fa sempre più avvincente, lasciando il pubblico con il fiato sospeso.

Novak Djokovic è stato sconfitto da Jannik Sinner nella semifinale di Wimbledon 2025, andata in scena oggi, venerdì 11 luglio. Il tennista serbo ha ceduto in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4, consegnando all’azzurro il biglietto per la finale del torneo londinese, dove affronterà Carlos Alcaraz nella rivincita della sfida epica giocata al Roland Garros.

Nella conferenza stampa post-match, Djokovic ha riconosciuto la prestazione superlativa del numero uno del ranking ATP: "Non mi sentivo molto bene in campo, ma non voglio parlare del mio infortunio o cercare scuse per la mia prestazione", ha dichiarato. "Voglio solo fare i complimenti a Sinner per un'altra grande partita. È in finale, è stato semplicemente troppo forte. Sono deluso perché non sono riuscito a muovermi come avrei voluto".

Il campione serbo, oggi numero sei del mondo, ha poi spiegato il momento difficile che sta vivendo: "Non credo si tratti di sfortuna. È l’età, l’usura del corpo. Per quanto io mi prenda cura di me stesso, nell’ultimo anno e mezzo sto sentendo il peso della realtà più che mai. È difficile da accettare, soprattutto perché quando sto bene posso ancora giocare un tennis di altissimo livello".

"Sono arrivato in semifinale in tutti gli Slam quest'anno", ha aggiunto Djokovic, "ma quando affronti giocatori come Sinner o Alcaraz, giovani e in piena forma, non puoi farlo con il serbatoio mezzo vuoto. In queste condizioni non si vince. È la realtà e bisogna accettarla, cercando di trarne comunque il meglio".

Nonostante la sconfitta, Djokovic ha chiarito di non voler abbandonare Wimbledon: "Spero che non sia stata la mia ultima partita sul Campo Centrale. Non ho intenzione di chiudere la mia carriera qui oggi. Voglio tornare almeno un’altra volta".