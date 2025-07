Gianni Morandi in lutto per la morte del manager Luigi Zannoni: Una persona insostituibile

Il mondo della musica italiana piange la perdita di Luigi Zannoni, storico manager e amico di Gianni Morandi. Con una lunga carriera al fianco dell’artista, Zannoni ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama musicale nazionale. Morandi, profondamente colpito, ha condiviso il suo dolore sui social, ricordando una persona insostituibile che ha accompagnato la sua vita e carriera per quasi quattro decenni. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per tutti noi.

Un grave lutto ha colpito il mondo della musica italiana e in particolare Gianni Morandi, che ha condiviso sui social la notizia della scomparsa del suo storico manager e amico fraterno, Luigi Zannoni.

«Oggi non è stata una bella giornata. È venuta a mancare una persona a me molto cara, con cui ho collaborato per circa quarant’anni, ho condiviso con lui momenti di vita e di lavoro e ha saputo sempre consigliarmi nelle scelte decisive», ha scritto Morandi in un post pubblicato sui suoi canali ufficiali.

Leggi anche Gianni Morandi intrattiene i passeggeri su un autobus a Bologna

Il cantante ha poi aggiunto: «Tutto l’ambiente musicale e dello spettacolo conosceva Luigi Zannoni e tutti sapevano che lui era il mio principale collaboratore. Mi mancherà moltissimo. Ciao Luigi e grazie per tutto quello che hai fatto per me».

Zannoni era una figura centrale nella carriera di Morandi, al suo fianco per decenni come riferimento professionale e personale. Era anche socio al 5% della Mormora Music, l’etichetta discografica fondata dallo stesso Gianni Morandi, che ne detiene il restante 95%.