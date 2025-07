Gerry Scotti: Non ho scalzato Striscia. Affari Tuoi? Sembra una riffa, sfiora la ludopatia

Gerry Scotti torna in prima serata su Canale 5 con “La Ruota della Fortuna”, pronto a sfidare “Affari Tuoi” e a tenere compagnia agli italiani durante l’estate. Con la sua simpatia contagiosa, il conduttore chiarisce: “Non ho scalzato Striscia”, ma il suo nuovo show si presenta come una vera e propria riffa, che tocca temi delicati come la ludopatia. Un’estate all’insegna del divertimento, ma anche della riflessione.

Gerry Scotti torna in prima serata su Canale 5 con “La Ruota della Fortuna”, in onda da lunedì alle 20.40 nell’access prime time. Il conduttore sfiderà direttamente “Affari Tuoi” per tutta l’estate e anche nei mesi di settembre e ottobre, fino al ritorno di “Striscia la Notizia”, previsto per novembre con una nuova edizione.

In un’intervista al Corriere della Sera, Scotti ha risposto con ironia a chi insinua che abbia preso il posto di Antonio Ricci: “Non gli ho fatto le scarpe, al massimo i sandali, visto che è estate. Striscia tornerà più forte di prima. Non è una rivoluzione, ma un’evoluzione”.

Scotti ha chiarito che la decisione era già nell’aria da tempo: “Anche Pier Silvio Berlusconi ne aveva parlato mesi fa. Striscia rimarrà per sempre una delle mie più grandi esperienze televisive”.

Sulla sfida con “Affari Tuoi”, ha commentato: “I pacchi sono diventati il nuovo benchmark di quell’ora. Molti li paragonano al Paris Saint-Germain: ingiocabili. Ma io sono un vecchio pazzo e la parola ‘ingiocabilità’ non mi piace. Se abitualmente fanno il 28% di share e iniziano a fare il 25%, allora vorrà dire che abbiamo colpito nel segno”.

Parlando delle differenze tra i due format, Scotti ha sottolineato: “Da noi non basta tirare una monetina per vincere. A La Ruota della Fortuna chi arriva in fondo se lo merita davvero. Affari Tuoi invece somiglia molto più a una riffa, si avvicina alla ludopatia”.