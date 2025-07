Tragedia a Terni: donna incinta precipita dal secondo piano, muore il neonato

Una tragedia sconvolge Terni: una donna incinta al nono mese è precipitata dal secondo piano, perdendo il bambino e lasciando la comunità senza parole. L’episodio, avvenuto domenica mattina, ha suscitato grande commozione e domande. I soccorsi sono stati tempestivi, ma le condizioni della donna restano critiche. Un dramma che scuote profondamente tutti, evidenziando ancora una volta quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Una donna al nono mese di gravidanza è precipitata dalla finestra del secondo piano della sua abitazione a Terni, riportando gravi ferite. Il drammatico episodio è avvenuto nella mattinata di domenica 13 luglio.

La donna, di origine straniera, è stata soccorsa dai sanitari del 118 e trasportata in condizioni critiche all’ospedale. I medici hanno tentato un intervento d’urgenza per salvare il bambino che portava in grembo, ma purtroppo per il piccolo non c’è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi e chiarire la dinamica dell’accaduto. Le indagini della Polizia sono tuttora in corso. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, non viene esclusa quella di un possibile gesto volontario.

L’area dell’incidente è stata transennata per consentire gli accertamenti da parte della Scientifica. Al momento, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle condizioni cliniche della donna né sull'esito dell'operazione chirurgica a cui è stata sottoposta.