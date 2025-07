Meteo, nubifragi e temporali colpiscono l'Italia prima del ritorno del caldo africano

L’Italia sta vivendo un’intensa fase di maltempo, con nubifragi, temporali e forti venti che hanno sconvolto le sue regioni negli ultimi giorni. Questa breve ma violenta parentesi di instabilità si avvia a concludersi, lasciando spazio al ritorno del caldo africano. Un’ultima ondata di perturbazioni si prepara a transitare prima di riconquistare il cielo terso e il sole estivo: ecco cosa ci aspetta nelle prossime ore.

Forti temporali, raffiche di vento, rischio grandinate e nubifragi: la fase fresca che ha interessato l’Italia negli ultimi giorni sta per concludersi con un'intensa ondata di maltempo. Le previsioni meteo per oggi, domenica 13 luglio, e per i giorni successivi indicano un rapido passaggio instabile prima del ritorno del caldo africano.

Un fronte temporalesco, sospinto da correnti fresche e instabili in arrivo dal Nord Atlantico, si prepara a investire la Penisola. Il meteorologo Mattia Gussoni de iLMeteo.it conferma l'arrivo di una perturbazione veloce ma insidiosa, che porterà precipitazioni intense e localmente persistenti, accompagnate da colpi di vento e grandine.

L'ingresso improvviso di aria fresca in quota, generato da un ciclone atlantico, destabilizzerà l’atmosfera proprio nel cuore dell’estate, aumentando il contrasto tra masse d’aria diverse. Questo mix darà origine a fenomeni estremi, con temporali anche autorigeneranti, capaci di scaricare ingenti quantità di pioggia in poche ore.

Le aree più esposte saranno le Alpi, le Prealpi e le pianure di Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia. A rischio anche la Liguria centrale e di Levante, la Toscana e il Lazio, dove si attendono venti forti lungo i litorali.

Situazione differente al Sud e sulla Sicilia, dove il tempo si manterrà stabile e soleggiato, regalando una giornata estiva a tutti gli effetti.

Questo break temporalesco sarà di breve durata. A partire da lunedì 14 luglio, l’anticiclone africano tornerà a dominare lo scenario meteorologico italiano, determinando una nuova ondata di caldo. Masse d’aria calda di origine subtropicale faranno salire rapidamente le temperature, riportando condizioni di stabilità e cielo sereno.

Le regioni più colpite dal caldo saranno le pianure del Nord, le aree tirreniche e le Isole maggiori, dove si prevedono massime oltre i 32-34°C, con punte fino a 38°C nelle ore più calde.

Il mese di luglio prosegue dunque con forte variabilità, tra improvvisi crolli termici e repentine risalite delle temperature, disegnando una stagione estiva dal carattere sempre più imprevedibile.

Previsioni dettagliate:

Domenica 13 luglio - Nord: forti temporali su Triveneto e Liguria - Centro: piogge e temporali tra Toscana, Lazio e Sardegna - Sud: soleggiato

Lunedì 14 luglio - Nord: locali temporali sulle Alpi - Centro e Sud: tempo stabile e in progressivo riscaldamento

Martedì 15 luglio - Nord: soleggiato con temperature in aumento - Centro e Sud: cielo sereno e caldo in intensificazione

Tendenza successiva: espansione dell’anticiclone africano con temperature in crescita fino a 38°C.