Ventimiglia, bimbo scomparso dal campeggio: ricerche serrate per ritrovare Alain

Una corsa contro il tempo per ritrovare Alain Barnard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso dal camping Por la mar di Latte, Ventimiglia. Le ricerche serrate coinvolgono forze dell'ordine e volontari, mentre l’ansia cresce tra i genitori e la comunità. Il piccolo si è allontanato improvvisamente mentre il padre montava la tenda, lasciando tutti in trepidante attesa di buone notizie. La speranza è che siano presto trovati indizi utili per ritrovare Alain.