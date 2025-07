Finale Wimbledon 2025: orario, precedenti e dove vedere Sinner-Alcaraz in TV e streaming

Il grande giorno è arrivato: domenica 13 luglio, alle 17, Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfidano nella finale di Wimbledon 2025, un incontro che promette emozioni indimenticabili. Due talenti ai vertici del tennis mondiale pronti a scrivere una nuova pagina di storia. La tensione sale: dove vedere in TV e streaming questa battaglia epica? Scopriamo insieme tutto ciò che devi sapere per non perderti neanche un istante del match.

Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si affrontano oggi nella finale di Wimbledon 2025. Il match decisivo dello Slam londinese è in programma alle ore 17 e sarà trasmesso in diretta TV e streaming, anche in chiaro.

La sfida mette di fronte i primi due giocatori del ranking mondiale, protagonisti di una rivalità sempre più intensa. L’ultimo confronto risale alla maratona del Roland Garros, vinta da Alcaraz in cinque set dopo oltre cinque ore e mezza di gioco. A Parigi, Sinner si era portato avanti due set a uno, prima di cedere nella rimonta dello spagnolo.

Il tennista altoatesino arriva a questa finale dopo aver sconfitto in modo netto Novak Djokovic in semifinale, con un triplo 6-3, 6-3, 6-4. Dall’altra parte, Alcaraz ha avuto la meglio su Taylor Fritz in quattro set. Lo spagnolo insegue il suo terzo trionfo consecutivo a Wimbledon e vanta una striscia aperta di 20 vittorie consecutive sull’erba dell’All England Club.

Sinner gioca invece la sua prima finale ai Championships, ma ha già battuto Alcaraz sull’erba proprio a Wimbledon, nel 2022, agli ottavi di finale: in quell’occasione l’azzurro si impose in quattro set. Si tratta dell’unico successo di Sinner su questa superficie contro il rivale spagnolo.

In totale, i due si sono affrontati 12 volte in carriera: Alcaraz è avanti 8-4 e ha vinto gli ultimi cinque confronti. Nel 2025, oltre a Parigi, si sono già sfidati nella finale degli Internazionali d’Italia a Roma, dove Alcaraz ha vinto in due set. In quel caso, Sinner era appena rientrato in campo dopo tre mesi di stop.

"Ci siamo evoluti molto", ha dichiarato Sinner alla vigilia della finale, sottolineando la crescita esponenziale di entrambi negli ultimi anni.

La finale Sinner-Alcaraz sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport e in chiaro su TV8. La partita sarà visibile anche in streaming su Sky Go, NOW e sul sito ufficiale di TV8.