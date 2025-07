William e Kate con i figli a Wimbledon: la famiglia reale alla finale Sinner-Alcaraz

William e Kate con i loro figli a Wimbledon: un momento di grande emozione e stile sulla scena internazionale. La famiglia reale ha regalato un’immagine di eleganza e vicinanza, condividendo l’energia di una finale che promette emozioni indimenticabili. Tra applausi calorosi e sguardi di complicità, il Royal Box si è trasformato in un palcoscenico di affetto e tradizione. Un’occasione speciale che resterà nel cuore di tutti gli appassionati di tennis e di storia reale, dimostrando ancora una volta il loro legame con lo sport e il pubblico.

William e Kate Middleton sono presenti oggi, domenica 13 luglio, alla finale di Wimbledon 2025, in programma sul Centre Court tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. La coppia reale è stata accolta con grande entusiasmo nel celebre Royal Box, accompagnata dai figli George (12 anni) e Charlotte (10 anni).

Per la principessa del Galles si tratta di un ritorno sul campo centrale, dopo aver assistito anche alla finale femminile di ieri, che ha visto sfidarsi la statunitense Amanda Anisimova e la polacca Iga Swiatek. In qualità di patrona dell’, Kate Middleton avrà l’onore di consegnare il trofeo al vincitore del torneo.

In perfetto stile regale, il principe William ha optato per un blazer doppiopetto abbinato a pantaloni bianchi, mentre Kate ha scelto un abito blu elegante, attirando l’attenzione del pubblico e dei fotografi. La loro presenza ha portato un tocco istituzionale e familiare all’evento sportivo dell’estate londinese.

Non solo la famiglia reale britannica: sugli spalti del Centre Court sono stati avvistati anche i reali di Spagna, giunti per sostenere il giovane campione Carlos Alcaraz, in una finale dal sapore internazionale e dal forte valore simbolico.