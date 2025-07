Bobo Vieri festeggia 52 anni: la tenera dedica di Costanza Caracciolo commuove i fan

Oggi, Bobo Vieri compie 52 anni e i suoi fan sono in festa. Tra le tante dediche ricevute, quella di Costanza Caracciolo si distingue per dolcezza e sincerità, toccando il cuore di tutti. Con un messaggio semplice ma carico di emozione, la moglie dello sportivo dimostra ancora una volta quanto sia amata e apprezzata. Un compleanno speciale, che celebra non solo una carriera straordinaria, ma anche l’amore e l’affetto che lo circondano.