MotoGP Germania oggi: orario, griglia di partenza e dove vedere la gara in diretta TV e streaming

La MotoGP torna ad appassionare gli appassionati con il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring, in programma oggi, domenica 13 luglio. Dopo le emozioni delle qualifiche e della Sprint Race, i riflettori sono puntati sulla gara principale, trasmessa in diretta TV e streaming, anche in chiaro. Ancora una volta, Marc Marquez ha dominato le qualifiche: il pilota della Ducati, invece, punta a riscatto e a regalare un'altra spettacolare battaglia.

La MotoGP torna protagonista oggi, domenica 13 luglio, con il Gran Premio di Germania sul circuito del Sachsenring. Dopo le emozioni delle qualifiche e della Sprint Race disputata ieri, i riflettori sono puntati sulla gara principale, trasmessa in diretta sia in TV che in streaming, anche in chiaro.

Ancora una volta è stato Marc Marquez a imporsi al sabato: il pilota della Ducati ha centrato la pole position e ha poi vinto la Sprint, confermandosi al comando della classifica piloti. Alle sue spalle, Marco Bezzecchi su Aprilia ha ottenuto un altro secondo posto, replicando il risultato di Assen. Sul podio della gara breve anche Fabio Quartararo con la Yamaha.

Ecco la griglia di partenza ufficiale per il GP di Germania:

1. M. Marquez (Ducati)

2. J. Zarco (Honda)

3. M. Bezzecchi (Aprilia)

4. F. Morbidelli (Ducati VR46)

5. P. Acosta (KTM)

6. A. Marquez (Ducati Gresini)

7. F. Quartararo (Yamaha)

8. F. Di Giannantonio (Ducati VR46)

9. J. Miller (Yamaha)

10. B. Binder (KTM)

11. F. Bagnaia (Ducati)

12. M. Vinales (KTM Tech3)

13. M. Oliveira (Yamaha)

14. F. Aldeguer (Ducati Gresini)

15. L. Marini (Honda)

16. R. Fernandez (Aprilia)

17. J. Mir (Honda)

18. A. Rins (Yamaha)

19. A. Ogura (Aprilia)

20. L. Savadori (Aprilia)

Il via alla gara del Gran Premio di Germania è previsto per oggi alle ore 14:00.

La diretta sarà trasmessa sui canali Sky Sport, mentre la visione in chiaro sarà disponibile su TV8. Lo streaming sarà accessibile tramite l'app Sky Go, la piattaforma NOW e il sito ufficiale di TV8.