Finale Mondiale per Club 2025: orario, formazioni e diretta tv in chiaro di Psg-Chelsea

Stasera, domenica 13 luglio, il MetLife Stadium di New Jersey ospita la grande sfida per il Mondiale per Club 2025 tra Paris Saint-Germain e Chelsea. Con in palio il titolo mondiale, le due squadre si affrontano alle 21:00 italiane, visibile anche in diretta TV in chiaro. Dopo una semifinale emozionante, il Psg di Luis Enrique cerca il bis, mentre i Blues vogliono scrivere la loro storia. Chi alzerà il trofeo? Resta con noi per scoprire il risultato!