Sinner-Alcaraz, è di nuovo finale: sfida stellare a Wimbledon dopo il duello epico di Parigi

Dopo il duello epico di Parigi, ecco che la sfida tra Sinner e Alcaraz si ripete in un contesto ancora più prestigioso: Wimbledon. La vittoria di Sinner su Djokovic e il successo di Alcaraz contro Fritz hanno acceso l’entusiasmo degli appassionati, pronti a vivere un’altra battaglia stellare. È la rivincita più attesa, un incontro che promette emozioni indimenticabili sulla storica erba londinese. La finale è alle porte: chi conquisterà il trofeo?

Jannik Sinner raggiunge la sua prima finale a Wimbledon e lo fa in grande stile: battuto Novak Djokovic in tre set con il punteggio di 6-3, 6-3, 6-4. Ora ad attenderlo sull’erba del Centre Court ci sarà Carlos Alcaraz, protagonista dell’altra semifinale, vinta in quattro set contro Taylor Fritz.

È la rivincita più attesa: Sinner e Alcaraz si affronteranno di nuovo in una finale Slam, dopo la memorabile battaglia del Roland Garros poco più di un mese fa. A Parigi i due si erano dati battaglia per oltre cinque ore e mezza, con lo spagnolo che aveva rimontato da due set a zero, strappando il titolo a un Sinner brillante ma sfortunato nel finale.

"È un grande onore per me condividere il campo con Carlos. È uno dei giocatori che ammiro", ha dichiarato Sinner al termine del match con Djokovic. "Adoro guardarlo giocare. Non so se sarà meglio dell'ultima partita, non credo sia possibile".

La finale di Wimbledon 2025 promette di essere un altro capitolo epico della rivalità tra i due talenti più brillanti del tennis mondiale. Sinner non si nasconde: "Ci proveremo per tutti gli appassionati di tennis", ha detto sorridendo, lasciando intendere che, nonostante la qualità altissima della sfida di Parigi, l'obiettivo è offrire ancora una volta uno spettacolo all’altezza delle aspettative.