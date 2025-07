Meteo, caldo in Italia: oggi tutte le città in verde, ma domenica torna l'allerta gialla ad Ancona e Cagliari

L’Italia vive un inizio di weekend estivo all’insegna del bel tempo: tutte le città sono sotto il bollino verde, simbolo di massima sicurezza. Un quadro rassicurante che si mantiene fino a domenica, quando però tornano le allerte: Ancona e Cagliari si preparano ad affrontare l’allerta gialla, segnale di attenzione per le temperature in aumento. Resta con noi per scoprire come affrontare al meglio queste giornate calde e soleggiate.