MotoGP Sachsenring: orari qualifiche e gara Sprint di oggi 12 luglio, diretta TV e streaming

La MotoGP torna a infiammare il Sachsenring con emozioni e sfide mozzafiato. Oggi, sabato 12 luglio, le qualifiche e la gara Sprint promettono spettacolo e colpi di scena cruciali nella corsa al titolo mondiale. Dopo il dominio di Marc Marquez ad Assen, i protagonisti sono pronti a darsi battaglia, determinati a scrivere un nuovo capitolo di questa appassionante stagione. Rimanete sintonizzati per scoprire tutto in diretta!

La MotoGP torna protagonista con il Gran Premio di Germania, in programma questo fine settimana sul circuito del Sachsenring. Oggi, sabato 12 luglio, si disputano le qualifiche e la gara Sprint, due appuntamenti fondamentali per la lotta al vertice del mondiale.

Si riparte dal dominio di Marc Marquez, che ha conquistato la vittoria ad Assen nel GP d’Olanda con la sua Ducati, davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi e al compagno di squadra Pecco Bagnaia. Una caduta ha invece fermato a metà gara Alex Marquez, che resta comunque secondo nella classifica generale con 239 punti. Marc guida la classifica con 307 punti, mentre Bagnaia è a quota 181.

Leggi anche Gp d'Olanda 2025 ad Assen: trionfa Marc Marquez, podio con Bezzecchi e Bagnaia – Classifica aggiornata MotoGP

Le qualifiche del GP di Germania si svolgono oggi con Q1 alle ore 10:50 e Q2 alle 11:15. L’appuntamento con la gara Sprint è fissato per le ore 15:00.

Tutte le sessioni della giornata saranno trasmesse in diretta su Sky Sport MotoGP. La gara Sprint sarà visibile anche in chiaro su TV8. In streaming, l’evento sarà accessibile su NOW e tramite l’app Sky Go.