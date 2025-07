Ventimiglia, scomparso il piccolo Allen: ricerche senza sosta, perquisita l'auto dell'ultimo testimone

Ancora nessuna traccia di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso nel cuore di Ventimiglia. Le ricerche, incessanti e coordinate dai vigili del fuoco, continuano senza sosta, con perquisizioni anche dell’auto dell’ultimo testimone. La comunità è in ansia, sperando in un lieto esito. La speranza resta viva: ogni minuto può fare la differenza.

Ancora nessuna traccia di Allen Bernard Ganao, il bambino di 5 anni scomparso venerdì sera alle 19:15 dal camping "Por la Mar" di Latte, frazione di Ventimiglia. Le ricerche, coordinate dai vigili del fuoco, sono proseguite ininterrottamente durante la notte, con le squadre impegnate a battere palmo a palmo l’intera area intorno al campeggio.

Dalle 3 di notte è scattata un’allerta meteo per temporali, ma le condizioni atmosferiche non hanno compromesso le operazioni. Il tempo si è mantenuto stabile, permettendo ai soccorritori di proseguire senza interruzioni.

Leggi anche Ritrovato Allen, il bambino scomparso a Ventimiglia: è vivo e sta bene

Parallelamente continuano le indagini per chiarire cosa sia accaduto negli ultimi momenti prima della scomparsa. Ieri sera è stata sequestrata l’auto dell’uomo che ha riferito di aver visto Allen per l’ultima volta, intorno alle 19:30 di venerdì. Secondo il suo racconto, avrebbe accompagnato il bambino fino a un bivio, dopo averlo sentito chiamare due volte “papà”.

Nel pomeriggio, i carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e lo hanno ascoltato in caserma. Secondo quanto trapelato, l’uomo avrebbe fornito versioni discordanti, dichiarando inizialmente di aver accompagnato Allen a piedi, poi in auto. Al momento non risulta essere indagato, ma la sua posizione è al vaglio degli inquirenti.

Da ieri sono state allertate anche le autorità francesi, vista la vicinanza al confine. I familiari hanno spiegato ai soccorritori che Allen non parla e risponde soltanto alla voce della madre, dettaglio che potrebbe complicare ulteriormente le attività di ricerca.