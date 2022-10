Nba svelati - ultime notizie delle 16:33:10 di giovedì 27 ottobre 2022

Le NBA Finals 2022 sono state la fase finale della stagione 2021-2022 della NBA, a conclusione dei playoff della stessa stagione. Nella serie al meglio delle sette, i Golden State Warriors, campioni della Western Conference hanno sconfitto i Boston Celtics, campioni della Eastern Conference in sei partite, vincendo così il quarto titolo in otto stagioni. Stephen Curry, playmaker dei Golden State Warriors, è stato scelto come MVP delle Finals per la prima volta nella sua carriera.