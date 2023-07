Ultime uscite - ultime notizie delle 23:23:33 di domenica 9 luglio 2023

Ultima uscita per Brooklyn o Ultima fermata a Brooklyn (Last Exit to Brooklyn) è un romanzo dello scrittore statunitense Hubert Selby Jr, pubblicato per la prima volta nel 1964. Fu inizialmente bandito dal Regno Unito per oscenità ma diventò poi un romanzo di culto della letteratura underground americana. La storia è ambientata nel distretto di Brooklyn, New York, nel 1952 (durante la guerra di Corea), dove è in corso uno sciopero operaio. Durante lo sciopero si intrecciano le - spesso tragiche - storie di vari disadattati sociali che vivono nel quartiere.