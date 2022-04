ASCOLTI APRILE - ultime notizie delle 09:53:43 di lunedì 25 aprile 2022

Big Show è un programma televisivo italiano di genere varietà, in onda in prima serata sulle reti Mediaset ed è basato sul format inglese Michael McIntyre's Big Show. Le prime due edizioni sono andate in onda su Italia 1 dal 27 settembre 2017 al 18 ottobre 2018 con la conduzione di Andrea Pucci e con la partecipazione di Katia Follesa. Nel 2022 in occasione della terza edizione il programma è stato spostato su Canale 5 con la conduzione di Enrico Papi.