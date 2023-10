Serie Femminile - ultime notizie delle 05:16:58 di mercoledì 11 ottobre 2023

Curiosità: La Serie A Femminile, ufficialmente chiamata Serie A Femminile eBay per ragioni di sponsorizzazione, è la massima divisione del campionato italiano di calcio femminile, nonché l'unica appartenente alla categoria professionistica, ed è gestita, dalla stagione 2018-2019, dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Dalla stagione 2022-2023 vi partecipano 10 squadre che si affrontano a turno nella prima fase formata da un girone di andata e un girone di ritorno. Per ogni partita, vengono assegnati tre punti alla squadra vincente e zero a quella perdente; in caso di pareggio, i punti attribuiti sono uno a testa. Dopo la prima fase, le prime cinque squadre classificate si affrontano in una poule valida per lo scudetto, invece le ultime cinque classificate si affrontano in una poule salvezza.