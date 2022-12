Abbuffate motivo - ultime notizie delle 11:52:30 di martedì 27 dicembre 2022

Il disturbo da alimentazione incontrollata, noto nella letteratura scientifica in inglese come binge-eating disorder (BED), è un disturbo del comportamento alimentare (DCA) caratterizzato da episodi ricorrenti di ingestione rapida e compulsiva di eccessive quantità di cibo (almeno una volta a settimana per tre mesi) sempre accompagnati da una sensazione di perdita del controllo. A differenza della bulimia nervosa, però, le abbuffate non sono seguite da regolari comportamenti compensatori. Come per anoressia nervosa e bulimia nervosa, anche nel binge eating disorder può presentarsi un disturbo dell'immagine corporea con caratteristiche opposte, quindi con un corpo percepito più magro di come nella realtà sia, portandoli a sottostimare la gravità della loro condizione fisica.