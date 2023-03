Istruzioni Certificazione - ultime notizie delle 00:00:29 di lunedì 6 marzo 2023

Il quadro europeo delle qualifiche (QEQ; in inglese: European Qualifications Framework, EQF; in francese: Cadre européen des certifications, CEC) è un sistema, approvato per la prima volta nel 2008 dal Parlamento europeo e dal Consiglio, sottoposto a revisione nel 2017, che permette di descrivere i risultati di apprendimento dei cittadini dei paesi europei secondo standard definiti, al fine di favorirne il riconoscimento, indipendentemente dal luogo e dal modo in cui sono stati conseguiti. "Qualifica" viene inteso con un significato più esteso rispetto all'uso comune, in Italia, di "qualifica", riferito al titolo conseguito al termine di un percorso di Istruzione e formazione professionale; "qualifica", in generale, rappresenta l'esito di un processo di valutazione e validazione, rilasciata da un'autorità competente nella forma di certificato o diploma a conclusione di un percorso di formazione o comunque di apprendimento avvenuto in contesti diversi, formali, non formali e informali.